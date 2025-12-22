ТАСС: в Челябинске начальника УМВД Меньшенина уволили со службы

Это произошло после начала служебной проверки

Андрей Меньшенин © Официальный сайт ГУ МВД по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Начальник УМВД России по Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин уволен после начала служебной проверки. Временно исполняющим обязанности руководителя УМВД назначен полковник полиции Михаил Власов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В регион поступил приказ об увольнении начальника УМВД России по Челябинску полковника полиции Андрея Меньшенина. Это произошло после начала служебной проверки. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен полковник полиции Михаил Власов", - сказали в правоохранительных органах.

Информация о Меньшенине уже пропала с официального сайта ГУ МВД России по Челябинской области.

В правоохранительных органах не стали раскрывать детали проводимой проверки.