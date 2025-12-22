Semafor: Уиткофф может стать фигурантом расследования из-за сделок с ОАЭ

Расследование касается нарушения этических норм при заключении сделок с ОАЭ по экспорту американских микросхем

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может стать фигурантом расследования о нарушении этических норм при заключении сделок с ОАЭ по экспорту американских микросхем. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на документы.

По его информации, генеральный инспектор Госдепа после обращения двух сенаторов от Демократической партии начал расследование о причастности представителей администрации президента США Дональда Трампа, в частности Стивена Уиткоффа и ответственного за политику страны в сфере криптовалют Дэвида Сакса, к решению одобрить экспорт американских чипов в ОАЭ. Возможное участие Уиткоффа и Сакса в заключении этого соглашения привлекло внимание Сената из-за их предполагаемых финансовых связей с ОАЭ в сфере криптовалют. Обратившиеся в Госдеп демократы также настаивают на обнародовании результатов расследования.

В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон одобрил поставку ОАЭ высокотехнологичных микросхем компании Nvidia на несколько миллиардов долларов.

Трамп выступил за поставку микросхем ОАЭ во время своего ближневосточного турне в мае. Стороны надеялись, что им удастся быстро согласовать детали сделки, Nvidia была готова начать поставки, однако долгое время прийти к окончательной договоренности не удавалось. По сообщениям американских СМИ, Вашингтон опасался, что в случае поставок продвинутых чипов на Ближний Восток страны - получатели микросхем могут в дальнейшем переправить их в КНР.