Представители Запорожья победили в одной из номинаций премии "Время молодых"

Победителям вручили сертификат на выпуск тиража почтовой открытки с технологией дополненной реальности и айдентикой региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Представители Запорожской области выиграли в номинации "Больше, чем регион" всероссийской премии "Время молодых". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Запорожская область стала победителем в номинации "Больше, чем регион" всероссийской премии "Время молодых". Наш регион успешно реализует молодежные программы и патриотическое воспитание через медиапроект "Память поколений", фотовыставки о Великой Отечественной войне, пешеходные экскурсии по историческим местам региона. Активно применяются цифровые и иммерсивные технологии, а также программы "Новый маршрут" и "#ЮгГеографический", организованные министерством молодежной политики", - написал губернатор.

Победителям был вручен сертификат на выпуск тиража почтовой открытки с технологией дополненной реальности и айдентикой региона. Балицкий добавил, что эти марки станут визитной карточкой региона в новом туристическом сезоне.