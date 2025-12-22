В Крыму пособники Киева пытались вывезти технику и деньги до национализации

По словам председателя парламента региона Владимира Константинова, "на предприятиях появлялись коммивояжеры, которые по указке владельцев, услышавших про национализацию, приезжали вывезти все, что можно вывезти"

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Пособники киевского режима, которые владели ныне национализированными заводами в Республике Крым, в момент процедуры передачи прав собственности давали указания вывозить с предприятий наличные деньги и оборудование, сообщил журналистам в понедельник председатель парламента региона Владимир Константинов.

"На предприятиях появлялись коммивояжеры, которые по указке владельцев, услышавших про национализацию, приезжали вывезти все, что можно вывезти. На Красноперекопском заводе холодильного оборудования это оборудование вдруг со склада неожиданно исчезло в период национализации. На одном предприятии в Бахчисарае бывший директор с бывшим бухгалтером с сумками сбегали, выгребая все наличные деньги, которые они приготовили для того инвестора", - сказал он.

О национализации

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", имущество ООО "Руслайн ко", "Мегастроя", а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк", ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "Каракаш агро", АО "Пансионат".