Допбаллы для абитуриентов из Движения первых предоставят еще пять вузов ДНР

Всего в республике существуют более 70 школьных Отрядов добра, которые помогают маломобильным людям

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Девять вузов ДНР начисляют дополнительные баллы абитуриентам из числа Движения первых за их активность, еще пять - готовятся ввести такое поощрение, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения организации.

"Мы движемся вперед благодаря поддержке инициатив. Важным стимулом для наших активистов стала практика начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы, которую уже внедрили девять высших учебных заведений республики, еще пять - планируют присоединиться в следующем году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в республике создано более 70 школьных Отрядов добра, которые помогают маломобильным людям, в частности, приносят воду на фоне водной блокады. Всего за год участники движения помогли более 1 тыс. нуждающихся.

В апреле в администрации главы республики сообщили, что вузы ДНР дадут дополнительные баллы абитуриентам, отличившимся в Движении первых. Решение об этом приняли на заседании республиканского координационного совета при главе ДНР по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.