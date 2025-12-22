Все документы новорожденного предложили выдавать в роддоме

В пакет будут входить свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, подтверждение гражданства РФ, полис ОМС и СНИЛС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выдавать все документы новорожденного в роддоме до выписки. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы запроса отметили, что сейчас получение полного пакета документов требует личного присутствия в госучреждениях. В результате мамы вместо того, чтобы посвятить время уходу за младенцем и восстановлению после родов, вынуждены в первые недели жизни ребенка ходить по государственным инстанциям.

"Предлагаем рассмотреть возможность внедрения единого федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденного ребенка в родильных домах", - указано в письме.

Депутаты предложили обеспечить возможность получения полного пакета документов - свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства, подтверждения гражданства РФ, полиса ОМС, СНИЛС - непосредственно в родильном доме до момента выписки матери и ребенка.