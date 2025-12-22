Мишустин поручил проработать варианты помощи семьям с детьми старше 1,5 лет

Кабмин и дальше будет заниматься формированием условий для того, чтобы в России "рождалось больше детей", заявил премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать варианты дополнительной помощи семьям с детьми старше полутора лет, когда прекращается выплата пособий по уходу за малышом.

"Надо проработать и варианты дополнительной помощи родителям малышей старше полутора лет, когда прекращается предоставление пособий по уходу за ребенком. В том числе - делая более доступными детские сады. А при их строительстве и ремонте - сразу решая вопрос создания ясельных групп", - указал глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Как отметил Мишустин, кабмин и дальше будет заниматься формированием условий для того, чтобы в России "рождалось больше детей" - расширять систему социальных гарантий для семей от беременности мамы и по мере взросления детей. "Чтобы, как сказал глава государства, родители не чувствовали снижения уровня достатка с появлением ребенка", - добавил премьер-министр.

Глава кабмина обратил внимание, что со следующего года будет действовать новая мера поддержки семей - ежегодную выплату смогут оформлять работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже, чем полтора прожиточных минимума.

Кроме того, Мишустин напомнил, что в ходе прямой линии многодетные семьи обратились к президенту с просьбой сохранить право на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода. "Вы докладывали, что совместно с Минтрудом проработаны возможные изменения в нормативную базу, как поручал глава государства. Нам необходимо оперативно их согласовать с заинтересованными ведомствами и доложить президенту, чтобы в ближайшее время обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство", - обратился Мишустин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.