Мишустин поручил привести в порядок дорогу из Сыктывкара в Нарьян-Мар

Это важно для жителей Республики Коми, сообщил глава кабмина РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать варианты для приведения в порядок автодороги из Сыктывкара в Нарьян-Мар.

"Надо проработать здесь варианты для приведения в порядок автодороги из Сыктывкара в Нарьян-Мар", - указал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. "Это важно для жителей Республики Коми, обеспечения северного завоза", - подчеркнул глава кабмина РФ.

Кроме того, премьер указал на необходимость продолжать делать все необходимое для борьбы с телефонными мошенниками, а также обратил внимание, что в ходе прямой линии с президентом обсуждались сложности отслеживания показателей через системы мониторинга глюкозы у детей из за нестабильного интернета.

"Это очень важный вопрос. Речь идет о здоровье ребят", - подчеркнул глава правительства России, обратившись к вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Татьяне Голиковой с просьбой подготовить документы для принятия необходимого решения.