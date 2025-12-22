В РФ прорабатывают критерии "подозрительной активности" телефонных мошенников

Также обсуждаются механизмы передачи данных, защита персональных сведений и сроки уведомления правоохранителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты МВД РФ вместе с заинтересованными ведомствами прорабатывают четкие критерии "подозрительной активности", механизмы передачи данных, защиту персональных сведений и сроки уведомления правоохранителей в рамках обсуждения новой меры противодействия телефонному мошенничеству. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Новая мера противодействия телефонным мошенникам предусматривает обязательство операторов связи, интернет провайдеров, организаторов распространения информации, хостинг провайдеров и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов оперативно уведомлять правоохранителей о признаках киберпреступлений, отметили в управлении.

"При обсуждении прорабатываются ключевые аспекты: четкие критерии "подозрительной активности", механизмы передачи данных, защита персональных сведений и сроки уведомления правоохранителей", - сказали в УБК.

Работа проводится в рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Инициатива направлена на создание системы быстрого обмена информацией между бизнесом и силовыми структурами.

"Компании, обнаружившие подозрительную активность - от подменных номеров и фишинговых ресурсов до сомнительных транзакций с виртуальными активами, - должны будут незамедлительно информировать органы, ведущие оперативно разыскную деятельность", - пояснили в управлении.

Как отметили в МВД данная мера должна позволить ускорить реагирование на угрозы, повысить раскрываемость преступлений, предотвратить множество атак и усилить ответственность бизнеса за контент на своих платформах.