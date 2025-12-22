Энергетики Подмосковья усилили работу в связи с прогнозируемым понижением температуры

Компании заблаговременно проверили оснащение бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Энергетические компании Московской области приведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым понижением температуры, ночью с 22 на 23 декабря температура воздуха в регионе может опуститься до минус 15 градусов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

"В связи с прогнозируемым ночью с 22 на 23 декабря резким понижением температуры до минус 15 градусов энергетики компаний "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго" приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что энергетические компании заблаговременно проверили оснащение бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты. Также подготовлена оснастка, спецтехника, машины и механизмы к проведению работ, организована проверка и готовность резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации в целях оперативного выдвижения к объектам ЖКХ и социально значимым объектам.

Отмечается, что для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений на круглосуточном дежурстве находятся более 500 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются почти 350 бригад и свыше 4 тыс. единиц спецтехники, в том числе 332 передвижных дизельных электростанций.