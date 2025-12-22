В День энергетика Дворцовый и Троицкий мосты в Петербурге украсила подсветка

Переправы изменили привычное освещение на динамичное белое с градиентными волнами, проходящими через основания мостов с обеих сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Новая подсветка с градиентными волнами украсила Дворцовый и Троицкий мосты в центре Санкт-Петербурга в честь Дня энергетика. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"Сегодня Дворцовый и Троицкий мосты предстали в особом световом оформлении в честь профессионального праздника - Дня энергетика. Переправы изменили привычное освещение на динамичное белое с градиентными волнами, проходящими через основания мостов с обеих сторон по направлению движения транспорта", - рассказали в комитете.

Отмечается, что такой вид подсветки был выбран неслучайно: он отражает электромагнитные волны - фундаментальное явление, лежащее в основе всей энергетики. Праздничная подсветка будет работать с 16:00 мск 22 декабря до 9:50 мск 23 декабря.