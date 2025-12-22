В Ленобласти социальные выплаты проиндексируют на 5,4%

По сертификату на зубопротезирование номинал увеличивается с 2026 года сразу на 25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Социальные выплаты проиндексируют на 5,4% в Ленинградской области с 1 января 2026 года. Теперь повышенные выплаты будут получать ветераны труда, дети войны, труженики тыла и жертвы политических репрессий, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Общий размер минимальной индексации составил 5,4%, но по отдельным льготам, по отдельным мерам поддержки он выше. Так, например, по сертификату на зубопротезирование номинал увеличивается со следующего года сразу на 25%. Что касается сумм выплат к юбилейным датам, они остаются в твердом размере", - отметила на заседании Консультативного совета по делам ветеранов Анастасия Толмачева, председатель комитета по социальной защите Ленинградской области.

Выплаты по сертификатам на зубопротезирование для участников специальной военной операции вырастут до 75 750 рублей. Также увеличатся получаемые суммы к юбилейным дням рождения - от 15 до 25 тыс. рублей в 90, 95 и 100 лет соответственно, и к юбилеям совместной жизни - от 50 до 75 тыс. рублей к 50, 60 и 75 годам соответственно.

В июне текущего года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что молодые семьи региона будут получать единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующих детей.