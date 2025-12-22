Stichting Justice Initiative внесли в список нежелательных организаций в России

Нидерландская НПО пополнила соответствующий реестр Минюста

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило нидерландскую организацию Stichting Justice Initiative (SJI, Фонд "Правовая инициатива") в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура признала Stichting Justice Initiative нежелательной в РФ.

Stichting Justice Initiative создана в 2001 году в Нидерландах при участии американского фонда Джорджа Сороса в целях сбора материалов о "нарушении прав человека в России", а затем инициирования судебных процессов против страны в Европейском суде по правам человека.