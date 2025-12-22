Психолог Орлова рассказала, на что важно опираться в новом году

Специалист посоветовала переосмыслить положительный опыт уходящего года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Духовные смыслы и любовь к семье, стране, своей профессии позволяют переосмыслить положительный опыт уходящего года и с новой энергией вступить в новый год. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке к встрече Нового 2026 года, сообщила психолог Анетта Орлова.

"То, на что мы сейчас можем 100% опираться - это смыслы, духовные смыслы, это смыслы того, ради чего и для чего ты что-то делаешь, и мне кажется, что любовь - это очень глобальный смысл. Любовь к своим близким, любовь к своей маме, любовь к своему папе, любовь к своей Родине, любовь к своему делу, которое ты делаешь. И мне кажется, что как только мы начинаем мыслить вот этими категориями, у нас появляется энергия для того, чтобы посмотреть на все немножко с другого фокуса, не только с точки зрения себя самого, а вообще, что происходит в целом. <…> Мы же всегда, когда приходит Новый год, это такой ритуал перехода, мы всегда ждем, вот-вот, Новый год, и все будет по-новому, но мне кажется, что нам очень важно еще присвоить вот то положительное, что было в том году, который еще идет", - сказала она.

Орлова отметила, что к благополучию можно прийти только с благодарностью к тому, что есть у человека сейчас. "Как только мы начинаем на это [хорошие события в жизни] обращать свое внимание, у нас появляются ресурсы. И как раз тот ресурс, который есть, мы можем использовать для того, чтобы дальше планировать Новый год и входить в этот Новый год при помощи, конечно, волшебства, волшебного воздуха, встречи с потрясающим Дедом Морозом", - сказала она.

Она поблагодарила всероссийского Деда Мороза за ощущение чуда, которое он дарит и детям, и взрослым.