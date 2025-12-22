Московские школьники получили больше 70% всех наград олимпиады по робототехнике

Финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Они завоевали 19 дипломов победителей и 47 - призеров. Это больше 70% всех наград. Поздравляю ребят с такими хорошими результатами! Желаю новых побед и воплощения всех смелых идей в жизнь", - написал мэр.

Он уточнил, что финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево". Ребята соревновались по двум направлениям: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника. Проверялись их теоретические и практические знания. Например, нужно было разработать алгоритмы полета с обходом препятствий и запрограммировать роботов для автономного выполнения задач на полигоне.

Открытая всероссийская технологическая олимпиада по робототехнике "От кода к взлету" организована в рамках Московской олимпиады школьников. В финале боролись больше 350 старшеклассников из 23 регионов страны. Победители получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.