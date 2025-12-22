Специалистов из Китая обучат работе с атомными энергоблоками на Белоярской АЭС

Станция разрабатывает программу обучения для физиков-ядерщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области разрабатывает программу обучения специалистов из Китая. Об этом на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС рассказал заместитель главного инженера по безопасности и надежности станции Валерий Шаманский.

"У нас есть проект по обучению специалистов из Китая, которое будет проходить непосредственно в тренировочном центре Белоярской АЭС. Уже создается программа, по которой они будут учиться у наших операторов по специальностям физиков-ядерщиков, инженеров по эксплуатации энергоблоков", - рассказал он.

Шаманский добавил, что международное взаимодействие в вопросах атомной энергетики не останавливалось. Главными партнерами, по словам эксперта, остаются Китай и Индия.