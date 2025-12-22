В Ростовской области семьи новорожденных получат сертификаты на детские товары

Номинал составит 20 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Сертификаты на детские товары начнут выдавать при рождении ребенка в Ростовской области. Новый пакет мер поддержки начнет действовать с 2026 года, сообщил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС-Юг".

"Каждая семья, где родится ребенок, получит электронный сертификат номиналом 20 тыс. рублей, на приобретение товаров для новорожденных", - сказал Ищенко.

Он уточнил, что в регионе также будут помогать студенткам, готовящимся стать матерями. Им будет предоставляться единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, создаются пункты проката необходимых товаров для новорожденных, вводится институт наставничества для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлена компенсация 50% стоимости обучения одного из детей из многодетной семьи в вузах и колледжах региона.

По словам Ищенко, в первом полугодии 2026 года Законодательным собранием Ростовской области планируется принятие закона о квотировании рабочих мест для ветеранов СВО. Согласно проекту, его реализация позволит создать в Ростовской области более 4 тыс. рабочих мест для участников спецоперации.