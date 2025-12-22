В МГЮА опровергли данные о сокрытии информации о студенте с туберкулезом

В университете заверили, что обучающиеся и работники о подобных случаях информируются в надлежащем объеме в установленном порядке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) заявил, что подозрение на туберкулез у одного из проживающих в общежитии вуза студентов на данный момент не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что студент МГЮА попал в больницу с подозрением на туберкулез, а руководство вуза скрывает информацию о его заболевании.

"В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе, в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в связи с подозрением на наличие заболевания у одного из студентов, проживающих в общежитии, на настоящий момент диагноз которого не подтвержден", - сообщили в вузе, отметив, что в общежитии реализуется полный комплекс предусмотренных мер.

В университете подчеркнули, что указанные мероприятия "не являются экстраординарными и проводятся строго в соответствии с установленными требованиями, применяемыми во всех аналогичных случаях".

В МГЮА заверили, что обучающиеся и работники о подобных случаях информируются в надлежащем объеме в установленном порядке, опровергнув информацию о том, что университет скрывает данные о заболевании студента.

"Распространяемая информация о "сокрытии" данных и "угрозе распространения инфекции" не соответствует действительности. Университет находится в постоянном взаимодействии с профильными надзорными органами и действует исключительно в рамках их предписаний", - говорится в заявлении.