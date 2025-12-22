Препараты для больных диабетом поступят в Ульяновскую область в течение недели

В соцсетях появились сообщения, что пациентам не выдают лекарства "Форсига" и "Джардинс"

УЛЬЯНОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Лекарственные препараты "Форсига" и "Джардинс", предназначенные для пациентов с диабетом второго типа, поступят в Ульяновскую область в течение недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

22 декабря в соцсетях появились сообщения о том, что пациентам в Ульяновской области не выдаются эти препараты.

"В текущем году министерством проведена закупка препаратов "Джардинс" и "Форсига" по заявкам медорганизаций для обеспечения льготной категории граждан по бесплатным рецептам, однако их выписка врачами во втором полугодии 2025 года значительно превысила утвержденную заявку, в связи с чем закупленные лекарственные препараты в настоящее время полностью отпущены гражданам бесплатно по рецептам. Министерством организована закупка данных препаратов на плановые лимиты 2026 года, контракты заключены. Поставка препаратов в регион планируется в течение недели", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Марии Шалягиной.

Министр добавила, что ведомство уже заключило контракты на закупку этих препаратов на 2026 год. Их поставка ожидается в январе.

По информации министерства, в 2025 году были заключены 11 государственных контрактов на поставку лекарственного препарата "Дапаглифлозина" ("Форсига") на общую сумму 172 млн 247 тыс. рублей. Кроме того, заключены девять госконтрактов на поставку "Эмпаглифлозина" ("Джардинс") на сумму 128 млн 425 тыс. рублей.

В сообщении отмечается, что в случае отсутствия конкретного наименования лекарственного препарата для решения вопросов подбора и назначения альтернативной терапии в соответствии с медицинскими показаниями, а также с учетом противопоказаний, гражданам следует обращаться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства. Для информирования граждан о наличии и поступлении льготных лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также о графике доставки указанных препаратов в пункты льготного отпуска организована работа горячей линии.