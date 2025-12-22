Путин узнал у Пиотровского, как Эрмитаж остался неразграбленным в 1917-м

Директор музея рассказал, что руководство Эрмитажа сдалось Красной гвардии еще до штурма Зимнего дворца

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с лидерами стран СНГ поинтересовался у директора Михаила Пиотровского, как музею удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года.

"А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, - обратился глава государства во время осмотра Золотой кладовой, - после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?"

Пиотровский рассказал, что в музее ожидали штурма Зимнего, а потому руководство Эрмитажа сдалось Красной гвардии еще до него. А после пожара Зимнего дворца 1837 года в музее уже фактически отработали блокировку переходов из императорской резиденции к помещениям с экспозицией.

"То есть Красная гвардия защищала?" - уточнил президент и получил подтверждение директора Эрмитажа.