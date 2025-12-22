На Ставрополье сократилось число нападений бездомных животных

За год количество таких случаев в регионе уменьшилось на 20%

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Развитие системы обращения с безнадзорными животными на Ставрополье позволило уменьшить число нападений на людей. По предварительным данным, за год количество таких случаев в регионе сократилось на 20%, сообщил начальник управления ветеринарии Ставрополья Денис Тарануха.

"Видимые результаты есть. Многие жители региона, многие службы отмечают, что собак без владельцев на улицах стало меньше. Официальная статистика, которую мы получаем от управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, от администраций муниципальных образований, округов, указывает на то, что количество случаев нападений животными без владельцев на жителей уменьшилось. Снижение, предварительно, на порядка 20%", - сказал он во время прямой линии на площадке Центра управления регионом Ставропольского края.

В регионе создана система пунктов временного содержания животных. Там животных осматривают и обследуют на наличие заболеваний специалисты-ветеринары. Специальная комиссия определяет возможные признаки немотивированной агрессии.

Начальник управления ветеринарии края отметил, что в 2025 году в муниципалитетах Ставрополья планируется отловить около 4,5 тыс. животных.