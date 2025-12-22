Голикова: людей старшего возраста станет больше на 9 млн в ближайшие 15 лет

По словам вице-премьера РФ, к 2030 году планируется, что в программы активного долголетия будет вовлечено 42% граждан старшего поколения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россиян старшего возраста в ближайшие 15 лет станет примерно на 9 млн больше. Об этом сообщила вице-премьер премьер РФ Татьяна Голикова.

"В ближайшие 15 лет их [граждан старшего поколения] станет еще больше ориентировочно на 9 миллионов человек", - сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

7 апреля Мишустин подписал распоряжение, утверждающее Стратегию действий в интересах старшего поколения, ориентированную на поддержку граждан. Данная стратегия направлена на сохранение здоровья и долголетия пожилых россиян, а также на содействие их социальной активности и финансовой устойчивости.

Голикова также отметила, что к 2030 году планируется, что в программы активного долголетия будет вовлечено 42% граждан старшего поколения. В том числе, к 2030 году 100% граждан старшего поколения, нуждающихся в социальном обслуживании, будут им обеспечены.