ШТУ-ДГТУ расширил проект двойного дипломирования для российских студентов

В 2026 году программу также расширят на магистратуру на английском языке

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Двойные дипломы - РФ и Китая стали доступны для российских студентов Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Донском институте ШТУ-ДГТУ в Китае, они теперь смогут пройти часть обучения в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе ДГТУ.

Выпускники совместных российско-китайских образовательных программ Донского института ШТУ-ДГТУ с 2023 года получают два диплома - российский и китайский. Обучение проходит в два этапа: первые три года студенты из Китая обучаются у себя на родине, завершающий этап бакалавриата проходит в России, в ДГТУ. Более 60% дисциплин преподаются на русском языке.

"В мае 2025 года проект двойного дипломирования Донского института ШТУ-ДГТУ получил новое развитие. Теперь проект будет доступен и для российских студентов ДГТУ, которые смогут пройти часть учебного процесса в Цзинане, столице провинции Шаньдун. Это позволит не только углубить знания в выбранной области, но и приобрести новые международные контакты, расширить кругозор и получить уникальный опыт, который будет полезен в будущей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Первый российский студент - Егор Давыдов летом 2026 года по окончании образовательной программы "Организация перевозок и управление на транспорте" и при защите выпускной квалификационной работы получит два диплома с присвоением квалификации "бакалавр". За ним двойные дипломы получат российские студенты, которые в настоящее время обучаются на втором и третьем курсах.

В 2026 году, по данным вуза, программу расширят на магистратуру на английском языке, один год студенты будут обучаться в ШТУ, еще один год - в ДГТУ. Также продолжается совместная работа по подготовке аспирантов, за 2022-2025 годы кандидатские диссертации в Китае защитили пятеро обучающихся, на 2026 год планируются защиты еще двоих.

Донской институт ШТУ-ДГТУ открылся 18 июня 2019 года. Это совместная образовательная площадка Донского государственного технического университета и Шаньдунского транспортного университета. Ежегодно на первый курс поступают порядка 300 человек. Выпускники получают дипломы о высшем образовании российского и китайского образцов.