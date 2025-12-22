В крупнейшем вузе СКФО разработали антитеррористический умный коридор

Созданный прототип ограничивает доступ в помещения людей, имеющих при себе металлические предметы весом от 450 гр

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Прототип антитеррористического умного коридора разработали и представили инженеры Северо-Кавказского федерального университета. Конструкция позволяет за секунду запереть преступника и удерживает его до 20 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Он объединяет несколько задач, в том числе систему распознавания лиц и металлических предметов, блокирует доступ потенциально опасных посетителей на объекты гораздо эффективнее, чем охранники на входе - именно они первыми принимают удар в случае проникновения террористов. Образец в ходе испытания показал эффективность по двум важным показателям: скорость запирания составляет менее 1 сек, а возможность сдерживания злоумышленника внутри коридора до 20 минут", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, профессора кафедры организации и технологии защиты информации СКФУ Игоря Мандрицу.

Проект реализован при грантовой поддержке стартап-разработок Фонда содействия инновациям. Созданный прототип ограничивает доступ в помещения людей, имеющих при себе металлические предметы весом от 450 гр. Новшества по сравнению с аналогами - организация принудительной эвакуационной зоны, создание антивандальной блокировки, которая обеспечивает защиту посетителей и представителей службы безопасности.

Умный коридор представляет из себя четыре рубежа защиты, работающих по принципу каскада. Без разрешения на вход от предыдущего рубежа остальные блокируются. Себестоимость системы разработчики оценили в 700 тыс. рублей, рыночная цена может составить около 1,4 млн рублей.

"В федеральном университете выстроена система технологического предпринимательства, которая объединяет талантливых студентов инженеров, наставников и индустриальных партнеров. Разработчикам нужны ресурсы, чтобы превратить перспективные идеи в экспериментальные образцы, а затем - привлечь инвесторов и вывести решения на рынок. Грантовая поддержка как раз и дает стартап командам возможность создавать первые прототипы", - отметила исполняющая обязанности ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.