На Ставрополье умер участник охраны Ялтинской конференции 1945 года

Петру Зинченко было 102 года
15:54

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Один из участников охраны Ялтинской конференции Союзных держав 1945 года, инвалид Великой Отечественной войны Петр Зинченко умер на Ставрополье в возрасте 102 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

"В Великую Отечественную войну добровольцем ушел на фронт. Служил в 301-й гвардейской Сталинской дивизии пулеметчиком, сражался за Большую Лепетиху, участвовал в обороне Севастополя и битве под Харьковом. Получил ранение, после госпиталя удостоился чести охранять участников Ялтинской конференции Союзных держав", - написал он.

После демобилизации Петр Зинченко всю жизнь трудился в сельском хозяйстве. В июне 2025 года ему исполнилось 102 года.

"За его плечами было немало испытаний: полуголодное детство и опаленная войной юность. Петр Ермолаевич родился в селе Книгино Ипатовского района, работал в колхозе, чтобы помочь своей семье, в которой росли восемь детей. <…> Выражаю искренние соболезнования семье и близким Петра Ермолаевича", - написал глава округа.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Эта была уже вторая встреча лидеров антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Первоначально предполагалось провести встречу вдали от линии фронта, в Великобритании или на острове Мальта. По настоянию Иосифа Сталина конференция состоялась в Ялте. 

