Все курорты СКФО под управлением "Кавказ.РФ" работают в штатном режиме

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что директору департамента маркетинга корпорации предъявили обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Находящиеся под управлением корпорации "Кавказ.РФ" курорты Северного Кавказа работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет РФ предъявил директору департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.

"Все курорты под управлением "Кавказ.РФ" работают в штатном режиме, готовятся к новогодней программе и ждут гостей", - сказал собеседник агентства.

"Кавказ.РФ" - объединенный институт развития Северного Кавказа, созданный под руководством Минэкономразвития РФ через реорганизацию Корпорации развития Северного Кавказа, "Курортов Северного Кавказа" и курорта "Эльбрус".