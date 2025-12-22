Шахматисту Каспарову грозит до семи лет колонии по делу об оправдании терроризма

Ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте зарегистрировали в суде 22 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до семи лет может грозить шахматисту Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), которому предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму и его оправдании.

Как сообщили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы, Каспарову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте шахматиста было зарегистрировано в суде 22 декабря.

Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. Он проживает за пределами РФ.