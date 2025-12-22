Умерла директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина

Ей было 73 года

Надежда Калугина © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Надежда Калугина, с 2011 года возглавлявшая Тульский государственный музей оружия, умерла в возрасте 73 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Ушла из жизни директор Тульского государственного музея оружия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тульской области Надежда Ивановна Калугина <…> Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал эту удивительную женщину. Светлая память о Надежде Ивановне Калугиной сохранится в сердцах туляков", - написал он.

Миляев добавил, что Калугина многие годы работала в Тульском государственном музее оружия, ее профессионализм и упорство превратили музей в один из главных символов Тульской области, известный далеко за пределами России. "Надежда Ивановна посвятила свою жизнь сохранению истории, развитию музейного дела, воспитанию уважения к традициям и любви к родному краю. Ее вклад в отечественную культуру бесценен", - отметил глава региона.

Калугина родилась 1 февраля 1952 года в Туле, окончила Тульский государственный педагогический институт (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого, аспирантуру Российской академии управления по специальности социальная психология, психология личности и социология. В разные годы работала экскурсоводом, научным сотрудником музея-усадьбы "Ясная Поляна", доцентом кафедры психологии ТГПУ, первым заместителем директора департамента культуры Тульской области. С декабря 2011 года являлась директором Тульского государственного музея оружия.