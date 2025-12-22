Прощание с погибшей от ранения при атаке ВСУ на Севастополь пройдет 24 декабря

Арине Дроздовой было 15 лет

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, которая погибла после ранения при атаке ВСУ на Севастополь, назначено на 24 декабря, сообщили в правительстве города.

"По просьбе родственников, размещаем информацию о прощании с Ариной. Отпевание Арины Дроздовой, которая была ранена 30 ноября в результате атаки ВСУ, состоится в среду, 24 декабря в 14.00 [мск]. Храм в честь Архистратига Божия Михаила, ул. Ленина, 11", - говорится в сообщении.

30 ноября в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка. После стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву. 18 декабря стало известно, что Арина умерла в московской больнице, несмотря на все усилия врачей.