Путин: англичане колонизировали Индию как "любители пограбить"

Президент РФ в ходе экскурсии по Эрмитажу показал лидерам СНГ сокровища Великих Моголов, за которыми "англичане и полезли в страну", указал директор музея Михаил Пиотровский

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин связал колонизацию Индии с любовью англичан к "грабежу".

Во время экскурсии участников саммита СНГ по Эрмитажу директор музея Михаил Пиотровский показал лидерам в том числе сокровища Великих Моголов, подаренные одним из иранских правителей русскому двору в XVIII веке.

"Это блестящие шедевры могольского искусства, индийского искусства. Это та эпоха в Индии, полная роскоши, за которой англичане и полезли в Индию. Потому что увидели это все", - объяснил Пиотровский.

"И, как любители пограбить, туда и пошли", - продолжил его мысль Путин.

Помимо сокровищ Великих Моголов, в Золотой кладовой Галереи драгоценностей Эрмитажа представлены собрание золота скифских царей, ювелирные изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого. Среди драгоценностей стран Востока - китайские украшения, образцы парадного оружия.