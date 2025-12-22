Полпред президента в ЦФО призвал деятелей культуры продвигать семейные ценности

Эта тема нашла отражение в конкурсных проектах, представленных на соискание премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Деятели культуры должны уделять большое внимание продвижению семейных ценностей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев на премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства.

Выступая на церемонии награждения лауреатов, Щеголев отметил, что мероприятие стало не только итогом уходящего года, но и завершением тематического года, объявленного президентом России, - Года защитника Отечества. По его словам, эта тема нашла отражение в конкурсных проектах, представленных на соискание премии.

Особое внимание в выступлении было уделено роли деятелей культуры в укреплении патриотизма, сохранении исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. "Как отмечал глава нашего государства Владимир Путин, данная тема является крайне значимой и актуальной. Она напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, решением ключевых задач народосбережения и географического развития, воспитания подрастающих поколений, а также обеспечением приоритетности развития нашего государства, народа и общества", - напомнил Щеголев.

Отдельные слова благодарности были адресованы членам конкурсной комиссии и экспертному совету премии за активную и неравнодушную работу. Также полпред поблагодарил партнеров мероприятия - компанию-лидера ЭКГ-рейтинга "Газпром трансгаз Москва" и ПАО "Ростелеком" - за поддержку инициатив в сфере культуры.

О лауреатах премии

В ходе церемонии были названы лауреаты премии Центрального федерального округа по итогам 2025 года. В сфере просветительской деятельности в области культуры награда присуждена Калужской области. Отмечен проект 3D-музея национальных костюмов Российской империи, реализуемый генеральным директором и основателем компании "3D Платформа" Константином Поповым. Благодарственными письмами в этой категории также отмечены Рязанская область - за музыкально-просветительский проект "Рязанские ремесла" под руководством Светланы Суховой, а также Ярославская область - за историко-краеведческий проект "Место силы. Золотое кольцо", созданный Алексеем Бакуменко и Надеждой Турловой.

Премию за создание проектов и произведении литературы и искусства получила Белгородская область. Высокой оценки удостоилась героическая опера "Белгородский полк. Засечная черта", созданная творческой группой белгородских авторов. Благодарственными письмами в этои номинации были отмечены Тамбовская область - за издательский проект "Времен связующая нить. Культурное наследие Тамбовского края", а также Владимирская область - за реализацию молодежного конкурса "Солист оркестра", направленного на поддержку юных музыкантов.

В номинации, посвященной проектам детско-юношеской и семейной направленности в области литературы и искусства, лауреатом стала Москва. Награда вручена коллективу портала "Грамота.ру" за вклад в развитие современных подходов к изучению и популяризации русского языка.

Лауреатом в категории творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью, признана Московская область. Премия присуждена за вклад в сохранение объекта культурного наследия - ансамбля Успенского собора на Городке, включая звонницу и земляные валы конца XIV века.