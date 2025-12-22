Добровольцы-спасатели проведут десант Дедов Морозов в 70 регионах

Важно, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и внимание накануне Нового года, сообщил руководитель ВСКС Евгений Козеев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) до конца декабря поздравят детей в больницах и интернатах в 70 регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В преддверии новогодних праздников Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит традиционную акцию "Десант Дедов Морозов", направленную на поддержку детей, находящихся на лечении в больницах, а также в детских домах и интернатах. В этом году новогодний десант планируется провести более чем в 70 регионах России до конца декабря", - сказали в пресс-службе.

Одна из акций прошла 22 декабря в детской больнице имени З. А. Башляевой в Москве. 20 добровольцев-спасателей, переодетых в Дедов Морозов, спустились с помощью альпинистского снаряжения с крыши здания. По пути они через окна поздравляли детей с Новым годом, а после вручили подарки в палатах. "В ряде учреждений визит Дедов Морозов становится началом анимационной программы с песнями, представлениями и подарками", - добавили в ВСКС.

Как отметил главврач больницы Исмаил Османов, положительные эмоции хорошо влияют на процесс выздоровления. К тому же дети отвлекаются от больничной рутины, погружаясь в праздничную атмосферу.

"Наша задача - принести детям радость и напомнить, что чудо возможно. Нам важно, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и внимание накануне Нового года. Студенты спасатели спускаются с крыш, создают атмосферу праздника, а затем вручают подарки", - уточнил руководитель ВСКС Евгений Козеев.