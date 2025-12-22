В Ленинградской области зарегистрировали по биометрии 80 тыс. животных

По словам начальника Управления ветеринарии области Леонида Кротова, "услуга оказывается для жителей и гостей региона на безвозмездной основе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 80 тыс. животных зарегистрировали с начала 2025 года в Ленобласти по биометрии. Данные питомцев вносятся в реестр, а владельцам выдается ссылка на электронный паспорт и печатные документы, рассказал начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов в прямом эфире МФЦ регионов.

"Программа работает эффективно. Уже более 80 тысяч животных, в первую очередь, собак, зарегистрировано у нас в Ленинградской области. Эта услуга оказывается для жителей и гостей региона на безвозмездной основе. Данные животного заносятся в реестр, и владельцу выдается ссылка на электронный паспорт питомца, и в распечатанном виде также свидетельство выдается абсолютно бесплатно", - рассказал Леонид Кротов.

Программа обязательной регистрации домашних животных по биометрии начала действовать в Ленинградской области с 1 января 2025 года. Владельцы должны поставить на учет питомца, достигшего трехмесячного возраста. Также в регионе и для граждан, и для специалистов органов местного самоуправления разработаны специальные приложения для смартфона, с помощью которых можно идентифицировать домашних животных.

Специалисты из Республики Татарстан и ряда других регионов заинтересовались наработками ленинградских коллег в сфере регистрации животных по биометрии. Сейчас представители разных субъектов страны активно делятся опытом.

"Сегодня ряд регионов, в частности Татарстан, взаимодействует с нашими специалистами. Мы принимаем опыт друг у друга, и сегодня в Республике и в других субъектах заинтересовались внедрением этой системы [регистрации животных по биометрии]. Кабардино-Балкария выразила заинтересованность во внедрении этой системы. Мы готовы делиться опытом, нам есть что показать и рассказать", - подчеркнул Леонид Кротов.

Ждут волонтеров, но ответственных

В рамках прямого эфира к Леониду Кротову обратилась жительница Всеволожска. Она спросила, как стать волонтером и помогать в приютах, которые находятся на территории Ленинградской области. Для этого необходимо обратиться в Управление ветеринарии по региону, оставить свои контакты и ждать ответа.

"Если такое желание есть, быть волонтером в приюте, надо обратиться к нам, написать на наш сайт управления ветеринарии, оставить заявку, либо позвонить по телефону горячей линии, которая на сайте у нас указана, либо на электронную почту управления написать информацию о себе, оставить свой контактный телефон и вопрос. <…> Мы все подскажем и с радостью вашими благородными услугами в плане помощи животным, которые остались без владельца, воспользуемся", - отметил Леонид Кротов.

Однако к выбору волонтеров в Управлении подходят требовательно, ведь не раз случались ситуации, когда под видом желающих помочь животным приходили люди с корыстными целями.

"Зачастую под видом волонтеров в приюты приходят граждане, для которых это - сиюминутный, единовременный интерес. Они приходят посниматься, сделать фотографии, выложить это в соцсетях и не более. Хотя на них затрачивается много времени и энергии, проводится инструктаж. В лучшем случае он просто не явится в следующий раз и не придет помогать, а в худшем он разместит какой-то некрасивый, нехороший пост информационный, информация в котором не будет иметь ничего общего с деятельностью государства по помощи этому приюту и самого приюта", - резюмировал Леонид Кротов.

Сегодня в Ленинградской области официально работают 20 приютов для помощи брошенным животным, 8 из которых получают поддержку из областного бюджета. Они полностью легально ведут свою деятельность и предоставляют все отчетности в Управление ветеринарии. На основании этих документов приюты получают субсидии на возмещение затрат на коммунальные услуги (электро- и водоснабжение) и вывоз бытового мусора. В следующем году эти приюты будут получать средства на стилизацию животных, а также приобретение ветеринарных блок-модулей и модульных вольеров.