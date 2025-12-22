Атаман казачьего общества Коноплянников стал советником главы Чеченской Республики

Его назначение будет способствовать укреплению стабильности на Северном Кавказе и развитию взаимодействия между казачеством и органами власти в регионе, отметил атаман Виталий Кузнецов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества Алексей Коноплянников занял пост советника главы Чеченской Республики. Его назначение будет способствовать укреплению стабильности на Северном Кавказе и развитию взаимодействия между казачеством и органами власти в регионе, сообщил ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

"Атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества Терского казачьего войска Алексей Коноплянников стал советником главы Чеченской Республики. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров продемонстрировал по-настоящему системный, государственный подход. Казачество всегда служило Отечеству, укрепляло межнациональный мир, охраняло рубежи и поддерживало порядок. Сегодня мы видим, как этот исторический опыт и авторитет востребованы на самом высоком уровне регионального управления", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что назначение Алексея Коноплянникова "будет способствовать дальнейшему укреплению доверия, стабильности и согласия на Северном Кавказе, развитию конструктивного взаимодействия между казачеством и органами власти, а также послужит примером для других регионов нашей страны".