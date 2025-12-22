Кадырова наградили почетным знаком "За достижения в спорте"

Благодаря всесторонней поддержке и вниманию главы Чечни в республике были построены и восстановлены сотни спортивных объектов, сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Почетным знаком "За достижения в спорте" наградили главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад в развитие и популяризацию спорта. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

"Рамзан Ахматович Кадыров удостоен высокой спортивной награды региона - почетного знака "За достижения в спорте". Она вручена за его неоценимый вклад в развитие и популяризацию спорта в Чеченской Республике. Это решение было принято, учитывая все те усилия и инициативы по развитию спортивной отрасли, которые Рамзан Ахматович проявляет на протяжении многих лет", - написал он.

Даудов отметил, что благодаря всесторонней поддержке и вниманию Кадырова в республике были построены и восстановлены сотни спортивных объектов. "Он создал лучшие условия для нашей молодежи и спортсменов, вдохновляя их на достижения и победы", - добавил премьер-министр.