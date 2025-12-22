В Краснодаре рассмотрят жалобу вдовы Шатунова на установление авторства песен

Вдова и дети певца ранее обратились в суд с иском к продюсеру Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда рассмотрит жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года об установлении авторства песен "Ласкового мая" за продюсером Андреем Разиным, передает корреспондент ТАСС из зала сочинского суда.

"Суд определил <…> заявление Шатуновой <…> удовлетворить и восстановить Шатуновой пропущенные процессуальные сроки на решение Хостинского районного суда от 20 февраля 2007 года по гражданскому делу по заявлению Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений. Заявление можно обжаловать в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда", - сказала судья.

Как уточнил журналистам представитель Шатуновой Олег Ситников, апелляционная жалоба на решение суда уже подана.

Хостинский районный суд Сочи 4 декабря рассмотрел ходатайство Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Ранее вдова и дети Шатунова обратились в суд с иском к Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 песни, среди которых такие хиты, как "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер". Суд исковые требования семьи Шатунова удовлетворил. Разин не смог обжаловать в Верховом суде РФ отказ в правах на песни.

Вновь открывшиеся обстоятельства касаются заявления Разина об установлении факта авторства музыкальных произведений от 2007 года. Хостинский районный суд данный факт признал. В ходе заседания в суде 4 декабря упоминалось, что сам певец не был привлечен к участию в деле. Кроме того, суд отложил рассмотрение ходатайства Разина на 19 января 2026 года в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и с требованием к представителям Шатуновых и Разина установить места проживания своих доверителей.