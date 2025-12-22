На Первом канале определили состав наставников нового сезона шоу "Голос"

К Пелагее и Владимиру Преснякову в новом сезоне присоединятся певица Anna Asti и оперный бас Ильдар Абдразаков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Съемки нового сезона вокального проекта "Голос" на Первом канале начнутся с обновленным составом наставников. К Пелагее и Владимиру Преснякову в новом сезоне, который зрители увидят в 2026 году, присоединятся певица Anna Asti и оперный бас Ильдар Абдразаков. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

"Среди наставников вновь дебютанты. К почти уже ветерану Владимиру Преснякову и Пелагее, которая стояла у истоков вокального суперпроекта, присоединяются Anna Asti и Ильдар Абдразаков", - говорится в сообщении.

Новые члены жюри уже поделились ожиданиями от проекта. "Для меня стать наставником шоу "Голос" - это большая честь и невероятный эмоциональный опыт", - заявила Anna Asti. Абдразаков выразил готовность к работе. "Рад впервые стать наставником "Голоса". <...> Постараюсь передать весь свой опыт и энергию, чтобы помочь каждому участнику раскрыться как можно ярче".

В слепых прослушиваниях нового сезона примут участие 108 вокалистов из различных регионов России, включая новые территории, а также из стран СНГ. Ведущей проекта, как и ранее, останется Яна Чурикова.