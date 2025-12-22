В Югре проиндексируют региональный семейный капитал на 4% в 2026 году

По словам губернатора округа Руслана Кухарука, индексация также коснется ежемесячных денежных выплат труженикам тыла и ветеранам труда, ежемесячных социальных пособий инвалидам с детства I и II групп, детям, потерявшим кормильца, и детям-инвалидам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Некоторые социальные выплаты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе размер регионального семейного капитала, проиндексируют в 2026 года на 4% с 1 января 2026 года. Индексация коснется свыше 106 тыс. жителей, сообщил по итогам заседания правительства округа губернатор Руслан Кухарук.

"С 1 января 2026 года на 4% будут проиндексированы отдельные виды мер поддержки. В их числе Югорский семейный капитал, ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла и ветеранам труда, ежемесячные социальные пособия инвалидам с детства I и II групп, детям, потерявшим кормильца, и детям-инвалидам. Индексация коснется свыше 106 тыс. жителей Югры", - написал глава округа в своем Telegram-канале.

По данным властей округа, на данный момент сумма семейного капитала составляет порядка 184 тыс. рублей.

Также на заседании согласовали программу комплексного развития инфраструктуры молодежной политики до 2030 года, что позволит создавать центры притяжения для талантливой молодежи и возможности для ее развития. Были одобрены два соглашения о сотрудничестве, так, правительство Югры и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" планируют развивать цифровые платформы, инфраструктуру и научно-техническое взаимодействие. По соглашению с Объединением работодателей Югры, Союзом "Объединение организаций профсоюзов Югры" определяет основные принципы регулирования социально-трудовых отношений в округе на ближайшие три года.