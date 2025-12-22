В Кайтагском районе Дагестана передали награды семьям погибших участников СВО

По словам главы района Запира Гасанова, погибшие жители являются примером мужества и чести

Редакция сайта ТАСС

© Администрация Кайтагского района/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Государственные награды родственникам погибших участников СВО вручили в Кайтагском районе Дагестана. Четверых жителей муниципалитета посмертно наградили орденами Мужества, сообщил ТАСС глава района Запир Гасанов.

"Вручил государственные награды семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. <…> Орденами Мужества посмертно награждены Султан Аннатдаев, Ашурали Малдаев, Руслан Магомедов и Рамазан Хулатдаев. Медалью "За отвагу" посмертно отмечен Мурад Магомедов, медалью Суворова - Адыльхан Зубаилов",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погибшие жители района - пример мужества и чести.

"Обращаясь к семьям, выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, что районные власти готовы оказывать всестороннюю поддержку. Подвиг наших ребят будет жить в памяти людей. Они - пример мужества и чести",- добавил Гасанов.