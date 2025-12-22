В Омской области выбрали молодежную столицу региона

По словам губернатора Виталия Хоценко, победителем стал Полтавский район на юго-западе области

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Итоги регионального конкурса на присуждение статуса молодежной столицы Омской области подвели в Омске - молодежной столице РФ в 2025 году. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко, победителем стал Полтавский район на юго-западе региона.

"По итогам всех испытаний молодежной столицей Омской области стал Полтавский район. Муниципалитет достойно боролся и креативил. Любинский и Нововаршавский районы (которые вошли в шорт-лист конкурса - прим. ТАСС) прошу не расстраиваться и готовиться к участию в следующем году, потому что выбирать молодежную столицу региона мы теперь будем ежегодно", - написал Хоценко.

Он отметил, что 2025 год стал для Омской области ярким и насыщенным, так как мероприятия молодежной столицы проводились во всех районах региона. "В статусе молодежной столицы России проведены около 500 флагманских мероприятий, которые посетили свыше 2 млн человек. Омск стал площадкой для федеральных проектов, международного молодежного сотрудничества, открыл современные пространства для развития, творчества и добровольчества", - подчеркнул губернатор.

Статус молодежной столицы присуждается городу-победителю сроком на один год и дает право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи, методическую и экспертную поддержку. В 2025 году такими городами стали Омск и Пермь, в 2024 году - Москва и Владивосток, в 2023 году первой молодежной столицей был выбран Нижний Новгород. В 2026 году этот статус перейдет Смоленску. Организатором премии "Время молодых" является Росмолодежь.