В Москве объявили на двое суток желтый уровень погодной опасности

Введение такого уровня связано с гололедицей на дорогах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве и Московской области на предстоящие двое суток из-за гололедицы на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В связи с ожидаемым сохранением на дорогах сильной гололедицы в столице и по области с 21:00 мск объявлен желтый погодный уровень, который будет действовать двое суток", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. "Пока желтый уровень введен до 21:00 мск среды, 24 декабря", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Ранее синоптики сообщали ТАСС, что в ближайшие двое суток в столичном регионе ожидается резкое похолодание. Так, предстоящей ночью столбики термометров в столице могут опуститься до отметки минус 13 градусов, а по области - до отметки 16 градусов ниже нуля. Днем во вторник, 23 декабря, согласно последним прогностическим данным, будет около минус 11 градусов, в Подмосковье - до минус 13 градусов.

В Гидрометцентре РФ ТАСС также поясняли, что распространение холодного воздуха будет происходить в столичном регионе в тылу циклона и может сопровождаться осадками и усилением ветра. Самыми холодными будут ночи вторника и среды, затем температура начнет повышаться до оттепели, а в выходные вновь уйдет в область отрицательных значений, отмечал собеседник агентства.