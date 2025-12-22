Глава Марий Эл подарит четырем детям подарки в рамках "Елки желаний"

Юрий Зайцев отправит их в Йошкар-Олу и подшефный республике Куйбышевский район Запорожской области

ЙОШКАР-ОЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Четыре ребенка получат получат новогодние подарки лично от главы республики Марий Эл Юрия Зайцева, принявшего участие во всероссийской акции "Елка желаний".

"Снял с новогодней елки шары четверых детей, обязательно исполню мечты ребят", - рассказал Зайцев журналистам. В частности, куклу "Реборн" получит 11-летняя Виктория из Йошкар-Олы. Еще три подарка отправятся в подшефный республике Куйбышевский район Запорожской области. "Трехлетняя Мария Тришак получит в подарок кукольный домик, а ее братья Андрей и Евгений - электросамокат и велосипед", - заметил Зайцев.

Он назвал Новый год временем волшебства, чудес и исполнения самых заветных желаний. "Мечты, которые ребята указали, обязательно должны сбыться - в этом и есть смысл этого сказочного, очень доброго и нашего родного праздника", - заметил Зайцев. Он также поздравил всех юных жителей Марий Эл и Запорожской области с наступающим Новым годом, подчеркнув важность заботы и внимания к детям, особенно в преддверии праздника. Он выразил уверенность, что исполнение детских желаний принесет радость и создаст новогоднее настроение в каждой семье.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится "Движением первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции. Акция проходит с 2018 года.