МИД РФ на Новый год подарил журналистам городецкие доски

Каждый сувенир подписан создавшей его мастерицей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МИД РФ на новогоднем приеме подарил журналистам разделочные доски с городецкой росписью.

Каждая из этих досок индивидуальна в своей росписи и подписана мастерицей, которая работала над ней. А на обратной стороне размещены задорные частушки.

"Городецкую доску / Дарим мы от сердца, / Чтоб ударить по врагу / И задать всем перца!" - гласит одна из них.

"Вещь абсолютно функциональная. Хорошо лежит в руке", - пошутили в МИД.