Губернатор Смоленской области представил нового сенатора от региона

Им стал Герой России Юрий Воробьев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Смоленский губернатор Василий Анохин представил областному правительству и руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти нового сенатора от региона - Героя России Юрия Воробьева. Об этом сообщается в Telegram-канале Анохина.

17 декабря 2025 года Герой России, действующий вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, ранее представлявший в верхней палате парламента Вологодскую область, назначен сенатором от Смоленской области. Предыдущий сенатор от региона Руслан Смашнев досрочно сложил полномочия на пленарном заседании Совета Федерации (СФ) 10 декабря.

"Сегодня представил нового сенатора от Смоленской области Юрия Леонидовича Воробьева членам правительства региона, руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти. Обсудили приоритетные направления работы и вопросы взаимодействия", - написал он.

Анохин рассказал, что Воробьев с 2007 года занимает должность сенатора РФ, является заместителем председателя Совета Федерации и курирует вопросы обороны и безопасности, развития лесного комплекса страны, патриотического воспитания молодежи, российско-белорусского и российско-армянского межпарламентского сотрудничества. "Юрий Леонидович имеет инженерное и управленческое образование. Отмечен многочисленными государственными наградами, среди который звание Героя Российской Федерации. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", орденов "За личное мужество", "Почета", - добавил губернатор региона.

По словам Анохина, новый сенатор отметил, что планирует регулярно приезжать в регион, встречаться с жителями, чтобы все ключевые вопросы и инициативы формировались с учетом реальных потребностей региона.