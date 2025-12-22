В России впервые оштрафовали за склонение к аборту

В Саранске суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей

© Михаил Терещенко/ ТАСС

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Саранске оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей по делу о склонении к аборту, сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда "Женщины за жизнь". Это первый случай штрафа по данному делу в России.

"Мировой судья судебного участка №4 г. Саранска впервые в новейшей истории Российской Федерации вынес постановление о привлечении к административной ответственности по делу о склонении к аборту", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, одна из их подопечных, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей. Мужчина предложил ей сделать аборт и выразил желание оплатить прерывание беременности. Женщина отказалась и прекратила взаимоотношения с мужчиной, а затем обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы.

Отмечается, что в июле 2025 года женщина родила двоих детей. "В ходе разбирательств и предоставлении доказательств, отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту. Тем не менее, суд назначил справедливое наказание в соответствии со всеми материалами дела: административный штраф в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мордовия стала первым из регионов, где законодательно ввели запрет на склонение к абортам. Закон вступил в силу летом 2023 года. Затем присоединились Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Кировская области; на Дальнем Востоке - Забайкалье и Приморье, в Сибири - Республика Алтай, Хакасия, Красноярский край, Омская область и Кузбасс, где закон принят и вступит в силу 1 января 2026 года.