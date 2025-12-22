В Карелии четыре учреждения СПО создадут кластеры по проекту "Профессионалитет"

Участники конкурса планируют организовать педагогический, сельскохозяйственный и лесопромышленный кластеры

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. /ТАСС/. Четыре учреждения среднего профессионального образования Карелии, среди которых ведущие колледжи и техникумы, намерены принять участие в конкурсе на создание кластеров федерального проекта "Профессионалитет". Это позволит обновить материально-техническую базу учебных заведений и оснастить их современным оборудованием, сообщили ТАСС в министерстве образования и спорта региона.

"В 2026 году в конкурсе на создание кластеров среднего профессионального образования федерального проекта "Профессионалитет" планируют принять участие четыре профессиональные образовательные организации региона. Это Петрозаводский лесотехнический техникум, Петрозаводский педагогический колледж, Сортавальский колледж и Петрозаводский базовый медицинский колледж", - отметили в региональном министерстве.

Участники конкурса планируют создать педагогический, сельскохозяйственный и лесопромышленный кластеры, а также кластер в отрасли клинической и профилактической медицины.

В настоящее время в рамках "Профессионалитета" в Карелии действуют четыре кластера среднего профессионального образования. Они специализируются на туризме и сфере услуг, горнодобывающей отрасли и машиностроении. Организованы учебно-производственные цеха, в которых воссозданы реальные производственные условия для формирования конкретных навыков и умений у студентов. Кроме того, созданы три учебно-производственных комплекса. Они обеспечивают практическую подготовку и временное трудоустройство обучающихся и выпускников.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. В 2024 году состоялся первый выпуск обучающихся в колледжах - участниках федерального проекта.