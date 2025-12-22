Дорогу Кола - Серебрянские ГЭС и подъезд к Териберке закроют из-за непогоды

Ожидаются метель, усиление ветра и ухудшение видимости

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Проезд по дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го по 136-й км и подъезд к Териберке будет закрыт с 00:00 мск 23 декабря в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС России. Это связано с ухудшением погодных условий.

"23 декабря 2025 года с 00:00 мск будет закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го по 136-й км и автоподъезд к селу Териберка с 0-го по 38-й в связи с ухудшением погодных условий", - указано в сообщении.

Ожидаются метель, усиление ветра, ухудшение видимости.