Власти Дагестана наградят учителя, спасшую детей при нападении на школу

Сотрудницу учебного заведения в Одинцове и ее семью посетит руководство постпредства региона с новогодними подарками

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана наградят высокой региональной наградой учительницу, спасшую детей при нападении в школе в Подмосковье. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

"Она многодетная мать, и в ближайшие дни ее семью с новогодними подарками посетит руководство нашего постпредства, а в родном Дагестане ее подвиг будет отмечен высокой региональной наградой", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Алина Фейзуллаева - учительница одинцовской школы, спасшая детей, - дагестанка.

"Выразил ей благодарность от всех нас в телефонном разговоре. В ее голосе боль за того, кого не удалось спасти. Как человек военный, я знаю, что значит отвечать за жизни тех, кто рядом. Выразил ей глубокие соболезнования", - добавил Меликов.