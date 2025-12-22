ТАСС: умер автор флага Кабардино-Балкарии Ким Дедегкаев

Он являлся главным художником столицы региона

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 декабря. /ТАСС/. Умер главный художник столицы Кабардино-Балкарии, автор флага республики и эмблемы столицы региона Ким Дедегкаев. Об этом ТАСС сообщили его коллеги.

"Ким Дедегкаев скончался в результате тяжелой болезни. Прощание с ним прошло в родном селе - Чиколе. Там же его и похоронили", - уточнили коллеги Дедегкаева.

Ким Дедегкаев - заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарии, автор флага республики и эмблемы города Нальчика. Являлся главным художником столицы региона.