После случаев острой кишечной инфекции в Люберцах начали эпидрасследование

Установлено, что заболевшие принимали участие в соревнованиях по бальным танцам и употребляли пищу, предоставленную кейтеринговой компанией

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование по факту случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Люберцах после сообщений об отравлении. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что заболевшие принимали участие в соревнованиях по бальным танцам и употребляли пищу, предоставленную кейтеринговой компанией, договор с которой заключил организатор мероприятия. Доставка еды осуществлялась из другого субъекта РФ. Ведомство проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, ситуация находится на его контроле.

В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ходе расследования, исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате.